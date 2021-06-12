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В Отрадном иномарка сбила пьяного пешехода

12 июня 2021 12:14
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В Отрадном иномарка сбила пьяного пешехода

1 июня на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 20:15 минут в Отрадном. Водитель 1990 года рождения, управляя транспортным средством «Опель Астра», двигаясь по ул. Орлова со стороны ул. Советской в районе дома № 12А совершил наезд на пешехода находящегося в состоянии опьянения 1985 г.р, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пешеход доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.

Теги: ДТП пешеходы

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