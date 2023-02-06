В Отрадном 18-летняя автомобилистка пострадала в ДТП

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5 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно ДТП произошло в 23:30 в г. Отрадный. 31-летний водитель, находясь за рулем автомашины «KIA», двигался по ул. Отрадная в направлении ул. Пионерская. В пути следования, напротив д. №14, при повороте налево не выполнил требования п. 8.8 ПДД РФ уступить дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении, и допустил столкновение с автомобилем «Лада 111730» под управлением 18-летней девушки. Оба водителя госпитализированы.