В Оренбургской области предупредили о риске подтопления еще двух тысяч домов

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В Оренбургской области в ближайшие сутки может подтопить еще порядка двух тысяч жилых домов, заявили в региональном правительстве. Отмечается, что в реках Урал и Самара уровень воды поднимется от 5 до 40 сантиметров.

"Это может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2,4 тысячи приусадебных участков в 35 населенных пунктах", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Напомним, из зоны затопления эвакуировали 6 515 человек, в том числе 1483 ребенка. В 32 пунктах временного размещения находятся 1 487 человек, среди них 274 ребенка.

В шести населенных пунктах из-за затопления отключено электроснабжение в домовладениях. Работают 39 аварийных бригад.

В Орске в зоне затопления оказались 6 987 жилых домов, отсюда были эвакуированы более 2000 человек, в том числе 704 ребенка, пишет РГ.