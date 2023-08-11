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В Октябрьском районе Самары в один день в двух ДТП пострадали пятеро

11 августа 2023 13:01
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В Октябрьском районе Самары в один день в двух ДТП пострадали пятеро

11 августа 2023 года на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали 17 человек. 

Одно из ДТП произошло в 09:20 час. в Октябрьском районе областного центра. Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по Московскому шоссе со стороны проспекта Масленникова в направлении ул. Луначарского. В районе дома 4 по Московскому шоссе, допустил наезд на препятствие в виде противопешеходного ограждения по ходу движения слева. Телесные повреждения получил пассажир автомобиля 2004 года рождения, который был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение. Девушка-пассажир 1998 года рождения госпитализирована.

Еще одно ДТП в Октябрьском районе произошло в 02:00 час. Водитель 1976 года рождения (к административной ответственности в течение года привлекался 15 раз), управляя автомобилем Toyota Highlander, двигался по Московскому шоссе со стороны ул. Потапова в направлении ул. 22-го Партсъезда. В районе дома 200Б по ул. Советской  Армии, в нарушение требований п. 6.2, 6.13 ПДД РФ допустил проезд на запрещающий сигнал светофора,  в результате чего совершил столкновение с автомобилем Datsun on-DO, под управлением водителя 2000 года рождения, который двигался на разрешающий сигнал светофора. После столкновения автомобиль Toyota отбросило на автомобиль Газ 3302, под управлением водителя 1999 года рождения, который двигался на разрешающий сигнал светофора прямо по ул. Советской Армии со стороны ул. Стара Загора в направлении ул. Тихвинская.

Водитель и девушка-пассажир автомобиля Datsun 2003 года рождения, были доставлены в медицинское учреждение, где им назначили амбулаторное лечение. Пассажир этого же автомобиля 2005 года рождения госпитализирован.

Теги: ДТП

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