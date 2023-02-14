В Октябрьске школьник попал под машину

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13 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в 07:55 в г. Октябрьск. Водитель 1986 года рождения (с 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 2 раза), управляя автомобилем «Lada Kalina», двигался в условиях снегопада по ул. 3-го Октября со стороны ул. Мира в направлении ул. Восточной. В районе дома № 2а не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства в границах перекрестка (в зоне видимости пешеходный переход отсутствует). 11-летнему пешеходу назначено амбулаторное лечение.