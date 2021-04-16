В Октябрьске пьяного подростка нашли лежащим около ЖД-путей

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В дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте от диспетчера транспортной организации поступило сообщение о том, что около железнодорожных путей в районе ст. Путейская г. Октябрьск находится молодой человек.

Незамедлительно к указанному месту прибыли сотрудники Сызранского линейного отдела, которые увидели, что в полутора метрах от путей лежит подросток. На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи.

В ходе проведенных мероприятий транспортные полицейские установили, что 16-летний житель г. Октябрьск Самарской области, учащийся 9 класса одной из школ города, в компании со своими взрослыми знакомыми с 22 часов вечера до 07 часов утра распивал спиртные напитки в заброшенном доме. После чего отправился на прогулку в неизвестном направлении, подвергая свою жизнь и здоровье опасности.

С правонарушителями проведены профилактические беседы. В отношении несовершеннолетнего составлен протокол.

Также в отношении трех граждан, а именно двух мужчин и одной женщины, составлены протоколы об административном правонарушении, им грозит штраф.