Кабмин утвердил создание комиссий по противодействию нелегальной занятости

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Правительство России утвердило положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов по противодействию нелегальной занятости. Это следует из опубликованного постановления кабмина.

«<...> правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», – говорится в документе.

Региональные правительства в трехмесячный срок должны образовать такие комиссии, утвердить их составы и сформировать рабочие группы на муниципальном уровне. Минтруда поручен мониторинг выполнения постановления. В качестве задач комиссий указаны координация взаимодействия органов по вопросу нелегальной занятости, мониторинг результатов работы по противодействию ей и др., пишут Ведомости.