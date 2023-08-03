В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»

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5 августа 2023 года на центральной площади г. Октябрьск пройдет областной фестиваль народного творчества и ремесел «Батрацкая ярмарка», на которую съедутся лучшие мастера Самарского региона.

Фестиваль «Батрацкая ярмарка» — это настоящий центр народного творчества и ремесел, возможность для каждого желающего освоить азы ремесленничества, а для самих мастеров -это возможность показать свое творчество, обменяться профессиональным мнением с коллегами по цеху, реализовать свои изделия.

Фестиваль пройдет в день 67-летия городского округа Октябрьск. Гостей ждет большая ярмарка-выставка, мастер-классы под от лучших народных мастеров. Всего на ярмарке будут представлять свои работы 49 мастеров Самарского региона. Посетители познакомяться с народными ремеслами, смогут приобрести уникальные изделия ручной работы.

В 16:00 состоится торжественное открытие фестиваля, начнут работать площадки мастер-классов по направлениям: гончарное искусство, резьба по дереву, лозоплетение, ткачество, роспись по дереву и роспись имбирных пряников. Для юных участников пройдет детская игровая программа «Русские забавы»: лапта, салки, ручеек гонки на самокатах. Состоится конкурс хлебобулочных изделий «Хлеб - царь стола», и мастера - любители устроят дегустацию своих изделий.

Фестиваль проходит под эгидой общественного творческого проекта «Культурное сердце России» по направлению «Культура рядом» при поддержке Агентства социокультурных технологий.

Контакты: г.о. Октябрьск, ул. Мира, 94а

Культурно-досуговый комплекс «Октябрьский»

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