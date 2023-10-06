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В одном из почтовых отделений Самары таможенники задержали запрещенную посылку

6 октября 2023 15:14
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Зеленый чай оказался наркотиком.

В одном из почтовых отделений Самары таможенники задержали молодого человека при получении посылки с наркотиками.

Местный житель заказал через интернет под видом зеленого чая матча наркотическое средство «митрагинин». Международное почтовое отправление прибыло из Чехии.

Порошок желто-зеленого цвета с запахом зеленого чая был отправлен на экспертизу. В результате проведенных исследований установлено, что в изъятом пакете содержится 49,90 гр. наркотического средства. «Митрагинин» и его производные включены в Перечень наркотических средств, подлежащих контролю в Российской Федерации, оборот которых запрещен. Выявленная масса является крупным размером.

В ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены также другие наркотики и сильнодействующие вещества, а именно: гашишное масло, ЛСД, сушеные псилоцибинсодержащие грибы, прегабалин.

Возбуждено  уголовное дело. Материалы переданы в Следственный комитет Промышленного района Самары, сообщает пресс-служба Самарской таможни.  

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни

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