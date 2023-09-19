В Обшаровке шестилетний ребенок провалился в колодец

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Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, 11 июля 2023 года в вечернее время 6-летний ребенок, находясь на улице в селе Обшаровка Самарской области, наступил в середину покрышки колеса, лежащего на листе фанеры, расположенного на отверстии колодца и, проломив лист фанеры, провалился в колодец. В результате происшествия мальчик получил повреждение в виде перелома плечевой кости, которое, согласно медицинскому заключению, повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления, пишет СУ СК.