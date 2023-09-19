В Обшаровке шестилетний ребенок провалился в колодец

Я нашел ошибку
Главные новости:
Представители администрации Новокуйбышевска объяснили, что благоустройство парка «Дубки» ещё не завершено.
Народный контроль в Новокуйбышевске: жители оценили благоустройство парка «Дубки», власти обещали все учесть и исправить
Пора сделать решительный шаг и подать заявку на региональный конкурс компаний «Достояние губернии» – срок приема продлен до 27 сентября.
Продлен прием заявок на участие в конкурсе самарских компаний «Достояние Губернии»
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал активнее вести работу по переводу госсервисов на платформу «ГосТех».
Самарские госсервисы «переезжают» на отечественную платформу
В Самарской области устанавливаются обстоятельства убийства двух мужчин
В Самарской области устанавливаются обстоятельства убийства двух мужчин
Просмотр матча "Балтика" – "Крылья Советов" состоится сегодня в Вертикали
Просмотр матча "Балтика" – "Крылья Советов" состоится сегодня в Вертикали
Врач рассказала, сколько орехов можно съедать в день без вреда для здоровья
Врач рассказала, сколько орехов можно съедать в день без вреда для здоровья
Стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
Стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.65
0.02
EUR 103.09
0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт группы TARAXACUM
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Обшаровке шестилетний ребенок провалился в колодец

19 сентября 2023 11:28
151
В Обшаровке шестилетний ребенок провалился в колодец

Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, 11 июля 2023 года в вечернее время 6-летний ребенок, находясь на улице в селе Обшаровка Самарской области, наступил в середину покрышки колеса, лежащего на листе фанеры, расположенного на отверстии колодца и, проломив лист фанеры, провалился в колодец. В результате происшествия мальчик получил повреждение в виде перелома плечевой кости, которое, согласно медицинскому заключению, повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления, пишет СУ СК.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
19 сентября 2023  13:43
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
95
Ночью 20 и 21 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
19 сентября 2023  12:27
Ночью 20 и 21 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
119
В Самарской области начался прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022
19 сентября 2023  11:30
В Самарской области начался прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022
135
в Самаре началось подключение социальных объектов к теплу
19 сентября 2023  10:58
В Самаре началось подключение социальных объектов к теплу
164
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
18 сентября 2023  13:41
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
455
Весь список