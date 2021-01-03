В Новосибирске школьница разбилась насмерть во время катания с горки

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В Новосибирске девятилетняя школьница погибла во время катания с горки, передает РИА Новости. Об этом сообщил портал NGS.ru.

Девочка в компании родственников находилась на территории закрытого из-за морозов горнолыжного комплекса. Причиной смерти могло стать столкновение с металлической конструкцией на склоне.

"Были очевидные признаки травм, несовместимых с жизнью: это черепно-мозговая травма, это травма шейного отдела позвоночника, реаниматологи попытались провести реанимационные мероприятия, которые оказались безуспешными", — заявила главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Как рассказали очевидцы, семьи с детьми часто приходят на необорудованный склон.

Представители горнолыжного комплекса в разговоре с изданием подчеркнули, что в момент трагедии доступ на территорию был закрыт.

"Как это произошло, мы не знаем. У нас в комплексе был только дежурный и администратор сауны. Дети просто пошли кататься на "плюшках" по непонятной причине. Произошло на нашей территории, но комплекс закрыт, потому что подъемник не работает при минус 27 градусах", — сказал сотрудник.

Следственный комитет начал проверку, его сотрудники устанавливают причины инцидента.

Фото: pixabay