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В Новокуйбышевске работника задавило вагонеткой

4 июня 2022 10:50
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В Новокуйбышевске работника задавило вагонеткой

В Новокуйбышевске по факту гибели мужчины 1993 года рождения при производстве работ возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 31 мая 2022 года в результате падения фрагмента конструкции запорной арматуры ДУ-600 с вагонетки, перемещаемой работником по территории ремонтно-механического цеха предприятия вручную путем толкания, последнему были причинены травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным причиной произошедшего явилось несоблюдение лицами из числа сотрудников организации,  ответственных за соблюдение охраны труда, требований, предъявляемых к транспортировке грузов, перевозимых на вагонетках.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК.

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