В Новокуйбышевске пьяная женщина избила ребенка

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Инцидент произошел 8 мая примерно в 9 часов утра на стадионе между школами №5 и №12. Пьяная женщина вместе со своей дочерью избила другую девочку. Произошедшее попало на камеры. Вскоре по лицам и соцсетям удалось вычислить виновников происшествия. Материалы направили в полицию. Избившие ребёнка не из этого района.

Люди в комментариях выказали сочувствие женщине и её дочери. Комментаторы сообщили, что на камерах со школы наверняка кто-то есть. По ним полиция и нашла любителей подраться. Позднее мама девочки сообщила, что виновников выявили.

Если всё подтвердится, данные действия вполне подпадают по статью 116 УК РФ «Побои». За предусмотрено следующее наказание. Возможны принудительные работы до двух лет, могут отправить на обязательные работы до 360 часов, также отправят на исправительные работы до года. Могут ограничить свободу до двух лет. В более тяжёлых случаях могут арестовать до полугода, либо даже отправить в тюрьму до двух лет, пишет progorodnsk.ru.