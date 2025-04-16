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В Новокуйбышевске на реке Татьянка мужчина попал под гребной винт

16 апреля 2025 21:25
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В Новокуйбышевске на реке Татьянка мужчина попал под гребной винт

16 апреля в 11.46 спасатели Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск приняли вызов от очевидцев. На акватории реки Татьянка, около поворота на карьер из надувной лодки под мотором выпал судоводитель. В момент падения мужчина попал под гребной винт.

Лодка с работающим мотором уткнулась носом в береговую линию. Без промедления от спасательной станции, для оказания помощи терпящему бедствие на воде, вышел спасательный катер. Пострадавшего подняли на борт спасательного катера и доставили до берега для передачи врачам скорой медицинской помощи.

Медики диагностировали у мужчины 1973 года рождения переохлаждение от нахождения в холодной воде и травму головы. В 12.56 спасательные работы на акватории реки были окончены. Работали три спасателя, сообщает ПСС по Самарской области.

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