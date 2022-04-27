В Новокуйбышевске на регулируемом перекрестке столкнулись «Peugeot 408» и «ВАЗ 21124»

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26 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 10 человек. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

Одно из ДТП произошло в Новокуйбышевске. Водитель, управляя автомобилем «Peugeot 408», на регулируемом перекрестке ул. Промышленная – Либерское шоссе, при повороте не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21124», который двигался во встречном направлении.

От удара автомобиль «Peugeot 408» отбросило на автомобиль «Kia Sorento», который стоял на светофоре. С места аварии госпитализированы водитель автомобиля «Peugeot 408», водитель автомобиля «ВАЗ 21124» и три его пассажира 2002, 1988, 1990 годов рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО