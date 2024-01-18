В Новокуйбышевске на погрузочной площадке загорелась цистерна с нефтью

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18 января в Новокуйбышевске произошло ЧП: на погрузочной площадке загорелась цистерна с нефтепродуктом.

Пожарные прибыли на место возгорания незамедлительно. Они оценили ситуацию и приступили к тушению. Спустя полтора часа огонь удалось локализовать на площади в 1 "квадрат" и полностью потушить его. Емкость осталась герметичной.

В ликвидации пожара участвовали 68 человек и 22 единицы техники, в том числе были задействованы силы МЧС России.

Погибших нет, один человек получил ожог. Причины происшествия выясняются, сообщает СОВА.