В Новокуйбышевске молодой водитель врезался в дерево, пострадали две девушки

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5 июня на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 05:50 в г. Новокуйбышевск. Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем «ЗАЗ Sens», двигался по ул. Гранной. В пути следования водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на дерево. 17-летняя девушка-пассажир автомобиля «ЗАЗ Sens» госпитализирована, 18-летней девушке-пассажиру оказана разовая медицинская помощь. По информации сотрудников ГИБДД, в момент ДТП водитель автомобиля «ЗАЗ Sens» не был пристегнут ремнем безопасности.