В Новокуйбышевске иномарка наехала на бордюрный камень, врезалась в столб и улетела в кювет

99

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, 6 сентября 2022 года в 16:50 часов в Новокуйбышевске.

Водитель, управляя автомашиной «Kia Jes», двигался по Восточному шоссе в направлении Новокуйбышевска.

По предварительной информации, в пути следования, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень, после чего въехал в световую опору с последующим съездом вкювет.

Водитель легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО