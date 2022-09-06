В Новокуйбышевске иномарка наехала на бордюрный камень, врезалась в столб и улетела в кювет

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, 6 сентября 2022 года в 16:50 часов в Новокуйбышевске.
Водитель, управляя автомашиной «Kia Jes», двигался по Восточному шоссе в направлении Новокуйбышевска.
По предварительной информации, в пути следования, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень, после чего въехал в световую опору с последующим съездом вкювет.
Водитель легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: ГУ МВД СО