В Нефтегорском районе в ДТП пострадали женщина и две девочки

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30 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 10 человек и 2 погибли.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 08:09 час. в Нефтегорском районе. 37-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Datsun on-DO, двигалась по автодороге М-5 "Урал" «Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск» (Подъезд к городу Оренбург) в направлении г. Самара. В пути следования, на 65 км. указанной автодороги не убедилась в безопасности маневра «разворот», допустила столкновение с автомобилем GWM TANK, под управлением 47-летнего водителя., который двигался со стороны г. Оренбург в сторону г. Самара. С места ДТП в медучреждение госпитализированы женщина-водитель и два ее несовершеннолетних пассажира – девочки 4-х и 2-х лет.