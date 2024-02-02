В Нефтегорском районе произошло встречное столкновение двух легковушек и большегруза

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1 февраля в 20 часов 37 минут на пульт связи пожарно-спасательной части № 105 пожарно-спасательного отряда №36 муниципального района Нефтегорский государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 82 километре автодороги «Самара-Оренбург» Нефтегорского района произошло дорожно-транспортное происшествие.



Незамедлительно к месту автоаварии выехало территориальное пожарно-спасательное подразделение в количестве четырех человек на пожарном транспорте.

На место происшествия также направились сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По прибытии к месту было установлено, что произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей и большегруза.

К сожалению, в результате аварии водитель легкового автомобиля Renault Duster погиб на месте. Также пострадал водитель автомобиля JAC, который был госпитализирован в Нефтегорское медицинское учреждение.

Пожарные - спасатели провели аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение электропитания транспортных средств, деблокировку и перемещение пострадавших.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"