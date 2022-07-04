В Нефтегорском районе машина перевернулась в кювет, двое пострадали

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3 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно ДТП произошло в 14:25 в Нефтегорском районе. 37-летний водитель в состоянии опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ-21150» двигался по автодороге «Самара – Оренбург - Трофимовка» в сторону с. Утевка. В пути следования на 6 км не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. С места происшествия госпитализированы водитель и его 35-летняя женщина-пассажир.