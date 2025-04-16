В Нефтегорском районе горела сухая трава на площади 2000 квадратных метров

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Три пожарных расчета были задействованы для тушения природного пожара



15 апреля в 14 часов 1 минуту в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании сухой травы в городе Нефтегорске за дачным массивом садового огороднического некоммерческого товарищества № 3.

К месту вызова были направлены 3 отделения пожарно-спасательной части № 105 Отряда № 36.

По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 2000 квадратных метров.

На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б».

В 16 часов 10 минут была объявлена локализация пожара, в 18 часов – объявлена ликвидация открытого горения.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"