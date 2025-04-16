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В Нефтегорском районе горела сухая трава на площади 2000 квадратных метров

16 апреля 2025 11:02
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В Нефтегорском районе горела сухая трава на площади 2000 квадратных метров

Три пожарных расчета были задействованы для тушения природного пожара

15 апреля в 14 часов 1 минуту в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании сухой травы в городе Нефтегорске за дачным массивом садового огороднического некоммерческого товарищества № 3.
К месту вызова были направлены 3 отделения пожарно-спасательной части № 105 Отряда № 36.
По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 2000 квадратных метров.
На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б».
В 16 часов 10 минут была объявлена локализация пожара, в 18 часов – объявлена ликвидация открытого горения.
Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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