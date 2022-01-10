В Нефтегорском районе автомобилистка не справилась с управлением, пострадали трое

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9 января на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

Одно из ДТП произошло в 11:15 в Нефтегорском районе. Женщина 1975 года рождения, стаж вождения которой составляет 14 лет, двигалась на автомобиле «LADA XRAY» по автодороге «Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал». По предварительной информации, на 91 км 100 м данной автодороги, она не справилась с рулевым управлением транспортного средства, совершила выезд на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем «Toyota Land Cruiser Prado», под управлением водителя 1969 года рождения. Женщину-водителя и двух пассажиров отечественного автомобиля госпитализировали в медицинское учреждение.