В настоящее время участились случаи проведения неофициальных спортивных соревнований на территории субъектов РФ

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В настоящее время участились случаи проведения неофициальных спортивных соревнований на территории субъектов Российской Федерации, сообщает Минспорта региона.



Организация и проведение неофициальных соревнований как правило осуществляется объединениями, не имеющими соответствующих полномочий, что негативно сказывается на развитии видов спорта.



В большинстве случаев организаторы таких мероприятий не учитывают квалификацию спортсменов, уровень их спортивной подготовленности, не обеспечивают должный медицинский контроль и своевременную медицинскую помощь участникам соревнований, охрану общественного порядка и безопасность участников и зрителей.



Согласно действующему законодательству РФ по итогам выступлений спортсменов на неофициальных спортивных соревнованиях не присваиваются спортивные разряды и звания, спортивным судьям не присваиваются квалификационные категории, не назначаются выплаты за достигнутые результаты.



Министерство спорта Российской Федерации рекомендует проводить спортивные соревнования в субъектах РФ в строгом соответствии со Всероссийским реестром видов спорта, с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, календарным планом субъектов РФ и муниципальных образований, Единой всероссийской спортивной классификацией, положениями о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.



Общероссийские спортивные федерации оставляют за собой право применить санкции в виде дисквалификации к спортсменам, принявшим участие в неофициальных спортивных соревнованиях.