В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым

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В Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили РИА Новости в северо-западной транспортной прокуратуре.

Как рассказал источник РИА Новости в экстренных службах региона, по предварительной информации, пострадали пять человек.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис написал в Telegram, что на место выехали спасатели и семь бригад скорой помощи, для пассажиров готовят места размещения.

По данным РЖД, боковое столкновение двух составов произошло в 16:14 мск при въезде на станцию. В поезде № 11 Мурманск — Петербург находились 326 пассажиров.

С рельсов сошли три пассажирских вагона и четыре грузовых.

Движение на участке приостановлено, на место направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Мурманский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

В районе крушения температура воздуха минус 25 градусов.

Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости