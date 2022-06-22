В Москве женщину убило дорожным знаком, упавшим при ДТП

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В ДТП с участием двух машин, которое произошло на северо-востоке Москвы, погибла женщина-пешеход, пишут "Известия". Об этом в среду, 22 июня, сообщили в Telegram-канал Госавтоинспекции.

Сообщается, что на перекрестке улиц Летчика Бабушкина и Менжинского столкнулись два автомобиля — «Вольво» и «Рено».

По предварительным данным, после столкновения водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением и врезался в стойку дорожного знака.

Стойка упала на 55-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре. В результате она скончалась от полученных травм на месте.

Фото: Госавтоинспекция Москвы