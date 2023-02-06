В Москве задержали мужчину, который пытался украсть тело Ленина из Мавзолея

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В Москве полиция задержала мужчину при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея. Его личность установлена, сообщили «Известиям» в понедельник, 6 февраля, в правоохранительных органах.

Уточняется, что 42-летний мужчина госпитализирован, его отправили на принудительное лечение в одну из столичных клиник.

Выяснилось, что на протяжении нескольких лет задержанный злоупотреблял алкоголем. Прибывшая на место скорая помощь выявила у него психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

Похить тело Ленина москвич попытался в ночь с субботы на воскресенье. Однако оперативники сразу же обратили внимание на подозрительного мужчину, который нарезал круги возле Мавзолея. При попытке войти внутрь, он был задержан.

Объяснить причину своего поступка мужчина не смог.

Фото: pxhere.com