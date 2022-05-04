В Москве найден мертвым сооснователь "Кулинарной лавки братьев Караваевых"

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Сооснователь сети ресторанов "Кулинарная лавка братьев Караваевых" Владимир Лякишев покончил собой в подъезде жилого дома на проспекте Вернадского в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На 16-м этаже на общем балконе жилого дома на проспекте Вернадского обнаружен мертвым Владимир Лякишев, 1976 года рождения. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством, когда жена ушла гулять с собакой. Предсмертную записку мужчина не оставил", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что суицид не связан с проблемами в бизнесе. "Проблем в бизнесе у Лякишева не было, в последние дни он злоупотреблял алкоголем и заявлял близким о намерении покончить собой", - уточнил источник.

Инцидент произошел 1 мая.

Владимир Лякишев был совладельцем "Кулинарной лавки братьев Караваевых" до 2019 года. В последнее время он продолжал заниматься ресторанным бизнесом и зарегистрировал в феврале текущего года новую компанию.

Фото: Яндекс.Новости