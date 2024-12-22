В Москве и области за сутки совершили более десяти поджогов банкоматов и взрывов

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Более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах за минувшие сутки совершено в Москве и области по заданию телефонных мошенников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"За минувшие сутки зафиксировано более 10 поджогов банкоматов, взрывов фейерверков и петард в торговых центрах и других общественных местах. Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди задержанных много пожилых людей. "В настоящее время по этим фактам проводятся разбирательства, по результатам которых будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - добавил представитель правоохранительных органов.