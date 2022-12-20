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В московском метро двадцатилетняя девушка попала под поезд и выжила

20 декабря 2022 22:57
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По неустановленной причине 20-летняя жительница Подмосковья оказалась на путях в момент следования электропоезда.

Двадцатилетняя девушка попала под поезд в столичной подземке и выжила: после инцидента работники метро вместе с полицейскими достали ее из-под вагона и передали медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее столичный дептранс сообщал, что на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.

В полиции уточнили, что инцидент произошел на станции "Менделеевская". По неустановленной причине 20-летняя жительница Подмосковья оказалась на путях в момент следования электропоезда. Машинист заметил девушку и применил экстренное торможение, однако поезд остановиться не успел из-за высокой скорости.

"Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене, осуществляющие службу на станции, менее чем через минуту оказались на месте происшествия, совместно с машинистом и работником метрополитена достали девушку из-под вагона электропоезда, а также вызвали наряд скорой медицинской помощи. До приезда врачей полицейские не отходили от испуганной пассажирки и, убедившись, что на ней отсутствуют внешние телесные повреждения, аккуратно вывели из вагона и положили на лавочку", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что девушку госпитализировали.

 

Фото:   РИА Новости / Наталья Селиверстова

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