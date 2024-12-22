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В Ленобласти школьник выстрелил в глаз однокласснику

22 декабря 2024 13:48
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В Ленобласти школьник выстрелил в глаз однокласснику

Школьник из СНТ "Нижняя Колония" в Ленинградской области получил серьезную травму глаза, нанесенную пневматическим оружием. О деталях происшествия сообщает Mash на Мойке.

По информации канала, 13-летний ребенок пришел домой из школы с сильным ранением глаза. Он рассказал, что случайно наткнулся на ветку.

Мать повезла сына в больницу, где врачи во время рентгена обнаружили в глазнице у подростка инородный объект – пулю.

Мальчик признался, что глаз травмировал его одноклассник, принесший в школу пневмат.

Ребенка с проникающим ранением и повреждением оболочки глаза экстренно госпитализировали. Хирурги провели операцию. О состоянии пострадавшего не сообщается, пишет Смотрим.

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