В Ленобласти школьник выстрелил в глаз однокласснику

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Школьник из СНТ "Нижняя Колония" в Ленинградской области получил серьезную травму глаза, нанесенную пневматическим оружием. О деталях происшествия сообщает Mash на Мойке.

По информации канала, 13-летний ребенок пришел домой из школы с сильным ранением глаза. Он рассказал, что случайно наткнулся на ветку.

Мать повезла сына в больницу, где врачи во время рентгена обнаружили в глазнице у подростка инородный объект – пулю.

Мальчик признался, что глаз травмировал его одноклассник, принесший в школу пневмат.

Ребенка с проникающим ранением и повреждением оболочки глаза экстренно госпитализировали. Хирурги провели операцию. О состоянии пострадавшего не сообщается, пишет Смотрим.