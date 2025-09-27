В Ленобласти по делу об отравлении суррогатом задержаны 8 человек

147

В рамках расследования обстоятельств смертельного отравления жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем задержаны 8 человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Пенсионеру, который, как полагает следствие, реализовывал опасное спиртное, и его знакомой предъявлено обвинение в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

"Изъято его более 1 тыс. литров, устанавливается источник его поступления в регион", – говорится в Telegram-канале ведомства.

О ЧП стало известно накануне. По официальным данным, жертвами суррогата стали как минимум 7 человек в Сланцевском районе. Ряд источников сообщает о гибели 25 отравившихся, в том числе на территории Волосовского района. Точное количество выясняют правоохранители, пишет Смотрим.