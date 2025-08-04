В Ленобласти автобус с туристами столкнулся с грузовым составом

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Автобус, перевозящий туристов, столкнулся с грузовым составом на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области, пишет ТАСС. В результате столкновения 2 человека погибли и 10 пострадали, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадали 12 пассажиров автобуса, двое из них - смертельно. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращалась", - говорится в сообщении.

По информации ОЖД, причиной аварии стал выезд рейсового автобуса на пути перед приближающимся поездом. Столкновение произошло в 06:11 мск на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - отмечается в сообщении.

В свою очередь ГУ МВД России по региону сообщило об одном погибшем и минимум пяти пострадавших.

На место происшествия выехал волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов, обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.