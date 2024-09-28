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В Ленинском районе Самары выявлено 21 нарушение миграционного законодательства

28 сентября 2024 12:15
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В Ленинском районе Самары выявлено 21 нарушение миграционного законодательства

Участковые уполномоченные полиции УМВД России по Самаре совместно с Добровольной народной дружиной при содействии бойцов ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории Ленинского района.

В рамках работы по выявлению и пресечению миграционного законодательства полицейские проверили более 50 человек. С каждым из них сотрудники полиции провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации. В свою очередь, Госавтоинспекторы напомнили иностранным гражданам, управляющим транспортными средствами, о недопущении нарушений правил дорожного движения.

По итогам мероприятия выявлено 21 нарушение миграционного законодательства. В отношении правонарушителей составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

Кроме того, в военные комиссариаты доставлено 8 граждан Российской Федерации, не состоящих на воинском учете, для последующей постановки.

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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