В Ленинградской области произошел пожар в терминале "Новатэка"

181

Пожар произошел в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет. Из-за ЧП в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. <…> В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба", - говорится в сообщении.

Дрозденко уточнил, что к тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. Специалисты администрации Ленобласти выехали на место.

Экстренные службы продолжают тушить пожар на территории терминала "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС с места событий.