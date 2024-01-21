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В Ленинградской области произошел пожар в терминале "Новатэка"

21 января 2024 11:01
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В Ленинградской области произошел пожар в терминале "Новатэка"

Пожар произошел в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет. Из-за ЧП в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. <…> В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба", - говорится в сообщении.

Дрозденко уточнил, что к тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. Специалисты администрации Ленобласти выехали на место.

Экстренные службы продолжают тушить пожар на территории терминала "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС с места событий. 

Теги: Пожар

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