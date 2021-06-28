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В квартире жилого дома в Самаре обнаружено тело девушки связанное по рукам и ногам

28 июня 2021 17:06
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Возбуждено уголовное дело.

"26 июня, примерно в 21 час 50 минут, в квартире одного из жилых домов, расположенных по улице Ново-Садовой в Промышленном районе города Самары, обнаружено тело 22-летней девушки со связанными верхними и нижними конечностями. На теле женщины зафиксированы множественные колото-резанные ранения шеи", - сообщили в СУ СК СО.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В убийстве подозревается 25-летний житель Красноармейского района. Он задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. 

 

Фото:    СУ СК СО

Теги: девушка убийство уголовное дело

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