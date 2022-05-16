В Курумоче в ручной клади нашли вредное насекомое

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11 мая Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации МА «Курумоч» (Самарская область) выявлен факт ввоза черенков винограда, ввозимых в ручной клади гражданина, прибывшего из Республики Таджикистан, зараженных карантинным вредным организмом - щитовкой калифорнийской.

Калифорнийская щитовка (QuadraspidiotusрегniciosusCom st.) – один из опасных вредителей многих плодовых, ягодных, декоративных и лесных лиственных пород. Является карантинным объектом для Российской Федерации.

Вредоносность калифорнийской щитовки обуславливается высокой плодовитостью (от 50 до 400 личинок), большим числом поколений (до 4 и выше), широким кругом повреждаемых видов растений, высокой экологической пластичностью: щитовка способна переносить значительные колебания температуры (от - 40...-50 до +45 °С) и влажности (от 30 до 90 %). Калифорнийская щитовка относится к живородящему виду. Самка способна производить от 150 до 200 подвижных личинок, которых называют «бродяжками». Калифорнийская щитовка питается соком стволов, ветвей, листьев и плодов деревьев различных пород, приводя к их гибели.

Основным путем распространения калифорнийской щитовки является посадочный материал (саженцы и черенки), включая горшечные культуры. Саженцы, сеянцы и черенки, зараженные щитовкой, подлежат уничтожению.

Ввозимая продукция была изъята и уничтожена под контролем специалистов Управления Россельхознадзора.

Принимая во внимание высокую вредоносность калифорнийской щитовки, специалистами Управления ежегодно проводятся обследования садов и питомников, расположенных на территории Самарской области, на наличие данного карантинного объекта.

Специалисты Управления напоминают о действующем запрете на ввоз подкарантинной продукции, следующей из Республик Азербайджан и Таджикистан в ручной клади и багаже согласно Указания Россельхознадзора от 13.04.2012г ФС-АС-3/4807.