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В Курумоче в ручной клади нашли вредное насекомое

16 мая 2022 12:29
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В Курумоче в ручной клади нашли вредное насекомое

11 мая Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации МА «Курумоч» (Самарская область) выявлен факт ввоза черенков винограда, ввозимых  в ручной клади гражданина, прибывшего из Республики Таджикистан, зараженных карантинным вредным организмом  - щитовкой калифорнийской.

Калифорнийская щитовка (QuadraspidiotusрегniciosusComst.) – один из опасных вредителей многих плодовых, ягодных, декоративных и лесных лиственных пород. Является карантинным объектом для Российской Федерации.

Вредоносность калифорнийской щитовки обуславливается высокой плодовитостью (от 50 до 400 личинок), большим числом поколений (до 4 и выше), широким кругом повреждаемых видов растений, высокой экологической пластичностью: щитовка способна переносить значительные колебания температуры (от - 40...-50 до +45 °С)  и влажности (от 30 до 90 %). Калифорнийская щитовка относится к живородящему виду. Самка способна производить от 150 до 200 подвижных личинок, которых называют «бродяжками». Калифорнийская щитовка питается соком стволов, ветвей, листьев и плодов деревьев различных пород, приводя к их гибели.

Основным путем распространения калифорнийской щитовки является посадочный материал (саженцы и черенки), включая горшечные культуры. Саженцы, сеянцы и черенки, зараженные щитовкой, подлежат уничтожению.

Ввозимая продукция была изъята и уничтожена под контролем специалистов Управления Россельхознадзора.

Принимая во внимание высокую вредоносность калифорнийской щитовки, специалистами Управления ежегодно проводятся обследования садов  и питомников,  расположенных на территории Самарской области, на наличие данного карантинного объекта.

Специалисты Управления напоминают о действующем запрете на ввоз подкарантинной продукции, следующей из Республик Азербайджан и  Таджикистан в ручной клади и багаже согласно Указания Россельхознадзора от 13.04.2012г ФС-АС-3/4807.

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