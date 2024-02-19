В Курумоче почти на сутки задержали рейс в Египет

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В воскресенье, 18 февраля, десятки самарских туристов на смогли вылететь на отдых. Рейс FV-5563 из Самары в Хургаду задержан. Об этом 63.RU сообщил один из пассажиров. Его слова подтверждает онлайн-табло Курумоча, пишет 63.ру.

«Боинг-737» должен был взмыть в самарское небо в 10:30 18 февраля. Но что-то пошло не так.

— Первый раз вылет перенесли на 19:05 вечера, потом на 01:25, 03:55, сейчас отложили до 07:35 19 февраля, — рассказал один из застрявших в аэропорту туристов. — Нас поселили в гостиницу. Самарцы уехали по домам. Иногородние, около 40 человек, в отеле. Причиной изначально указывали задержку рейса, прилетающего в Хургаду. Сейчас в Египте в таком же положении сидят пассажиры, не вылетевшие в Самару.

Рейс обслуживает авиакомпания «Россия». Редакция 63.RU запросила комментарий у представителя перевозчика.

— Рейс FV-5563 Самара — Хургада задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна. Ожидаемое время вылета 07:35 19 февраля, — сообщили в авиакомпании.

В «России» подтвердили, что это самолет, который ранее почти на сутки застрял в аэропорту Уфы. Он должен был вылететь оттуда в Хургаду вечером 17 февраля, однако «по технической причине» задержался. В итоге воздушное судно вылетело из Башкирии в Египет лишь 18 февраля в 18:02.