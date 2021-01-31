В Куйбышевском районе Самары водитель сбил пешехода в темноте

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30 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. При этом 4 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 17:40 в Куйбышевском районе Самары. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Мерседес, двигался по ул. Таганская в направлении ул. Енисейский переулок, в районе дома 24А по ул. Таганская, допустил наезд на пешехода 1986 года рождения, который пересекал проезжую часть в не установленном для перехода месте. В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход, который с места ДТП бригадой скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован, сообщает облМВД.