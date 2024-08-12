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В Крутых ключах полицейские выявили 29 нарушений среди мигрантов

12 августа 2024 10:59
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В Крутых ключах полицейские выявили 29 нарушений среди мигрантов

Рано утром сотрудники отдела по вопросам миграции, полка патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре совместно с Добровольной народной дружиной и при содействии бойцов ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории жилого сектора, расположенного в микрорайоне Крутые Ключи.

В рамках работы по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства проверили более 80 человек. С каждым из них индивидуально побеседовали и напомнили о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

Полицейскими выявлено 29 нарушений, в том числе среди тех, кто пытался скрыться из поля зрения в подъездах и других местах. 

В отношении правонарушителей составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ» и в отношении одного из доставленных по ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации. Решается вопрос о выдворении четверых из правонарушителей за пределы Российской Федерации.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории Самарской области проводятся на постоянной основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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