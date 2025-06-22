В Красноярском районе водитель выехал на встречку: двое пострадавших

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21 июня на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало восемь человек.

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе. В 02:30 36-летний мужчина, управляя автомобилем Lexus ES 250, двигался по 1 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» со стороны Алексеевки в направлении Тольятти. В пути следования допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Chevrolet Niva, под управлением 42-летней женщины. Оба водителя госпитализированы.