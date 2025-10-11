В Красноярском районе водитель Renault Logan выехал на "встречку" и столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz

246

11 октября, вечером, в Красноярском районе водитель Renault Logan, двигаясь со стороны Уфы в сторону Самары, выехал на полосу встречного движения, где это разрешено и совершил столкновение с большегрузом Mercedes-Benz.

После столкновения грузовой автомобиль совершил столкновение с автомашиной Lada Granta.

Далее немецкий автомобиль допустил съезд в кювет.

Водитель Renault Logan погиб на месте ДТП.

Водитель отечественного автомобиля госпитализирован.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО