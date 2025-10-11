В Красноярском районе водитель Renault Logan выехал на "встречку" и столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz

11 октября, вечером, в Красноярском районе водитель Renault Logan, двигаясь со стороны Уфы в сторону Самары, выехал на полосу встречного движения, где это разрешено и совершил столкновение с большегрузом Mercedes-Benz.
После столкновения грузовой автомобиль совершил столкновение с автомашиной Lada Granta.
Далее немецкий автомобиль допустил съезд в кювет.
Водитель Renault Logan погиб на месте ДТП.
Водитель отечественного автомобиля госпитализирован.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО