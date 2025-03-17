В Красноярском районе в ДТП погиб человек

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16 марта в 17:15 на 378 километре трассы Р-241 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По прибытии на место происшествия пожарные-спасатели установили, что произошло столкновение трех автомобилей: двух легковых марки Toyota Corolla и грузового HOWO. Личный состав провел аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей, стабилизацию транспортного средства, эвакуацию 2 пострадавших и погибшего. Пострадавшие были госпитализированы. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"