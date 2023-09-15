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В Красноярском районе сельчанин нашел и хранил боеприпасы

15 сентября 2023 11:11
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В Красноярском районе сельчанин нашел и хранил боеприпасы

Сотрудникам ОМВД России по Красноярскому району поступила информация о возможной причастности к незаконному хранению боеприпасов 47-летнего жителя одного из сел.

С целью проверки данной информации сотрудники полиции в присутствии понятых провели осмотр частного дома, где проживает подозреваемый. Полицейские обнаружили и изъяли 149 патронов в помещении мастерской, расположенной на территории двора.

Изъятые патроны полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, изъятое является охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 x 16мм, предназначенные для использования в малокалиберном спортивном и охотничьем нарезном огнестрельном оружии.

Задержанный пояснил полицейским, что находясь на территории Старо-Буянских садов в 2020 году он обнаружил строительный мешок с боеприпасами и решил оставить их себе.

Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Уголовное дело с обвинительным актом направленно в суд.

Районный суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Обвиняемому назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.

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