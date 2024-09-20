В Красноярском районе прошел миграционный рейд: найдены незаконные работники

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Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области провели профилактический рейд по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства на территории одного из поселков в Красноярском районе.

В рамках мероприятий по внеплановой документарной проверке в отношении недобросовестного юридического лица, незаконно привлекшего к трудовой деятельности 2 иностранных граждан, полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

По результатам рассмотрения материалов, собранными сотрудниками полиции, работодателю иностранных граждан Красноярским районным судом Самарской области назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 250 тыс. рублей.