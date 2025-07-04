В Красноярском районе на  а/д «М-5 «Урал»» столкнулись три автомобиля

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3 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 356 нарушений ПДД РФ, в том числе 48 фактов незаконной «тонировки» и 14 – управления ТС с признаками опьянения.



Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в Красноярском районе 40-летний водитель, управляя большегрузом Sitrak, двигался по 1057 км а/д «М-5 «Урал»» со стороны Самары в сторону Уфы.

В пути следования мужчина нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, под управлением 70-летнего водителя.

По инерции грузовой автомобиль выехал на дорогу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Kalina, под управлением 45-летнего мужчины. Пассажир легкового транспорта 37-летняя женщина и водитель ГАЗ – с места ДТП госпитализированы.



В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО