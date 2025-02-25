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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноярском районе молодой водитель на машине улетел в кювет

25 февраля 2025 11:57
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В Красноярском районе молодой водитель на машине улетел в кювет

24 февраля на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, один из которых - несовершеннолетний.

В Красноярском районе в 15:30  24-летний мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-2112, двигался по автодороге «Подъезд к г. Самара от а/д М - 5 «Урал»» со стороны Красного Яра в сторону Самары.  В пути следования нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет. Пассажир – 24-летний мужчина госпитализирован.  

Теги: ДТП

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