В Красноярском районе иномарка врезалась с дорожный знак и перевернулась

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10 августа на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 3:10 в Красноярском районе. Молодой человек 2000 года рождения, который в течение года уже привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 16 раз, двигался на автомобиле «Volkswagen» по автодороге М5 «Урал» со стороны г. Самары в направлении г. Тольятти. По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость движения, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, вследствие чего допустил съезд с дороги на правую обочину, а затем совершил наезд на дорожный знак, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель и женщина-пассажир автомобиля, 1984 года рождения. Они были госпитализированы в медицинское учреждение.