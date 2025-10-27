В Красноярском района автомобилистка врезалась в ограждение, пострадали двое

138

Еще одно дорожно-транспортное происшествие 26 октября произошло в 07:15 в Красноярском районе. 45-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Grand Starex, двигалась по 7 км автодороги «Урал - аэропорт «Курумоч»» со стороны села Береза в направлении города Самары. В пути следования допустила занос транспортного средства, не справившись с управлением, и въехала в дорожное ограждение. Пассажиры автомобиля – 34-летний мужчина и 37-летняя женщина доставлены в медицинское учреждение, где им оказана разовая помощь.