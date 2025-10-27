Я нашел ошибку
В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице
8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
В Красноярском района автомобилистка врезалась в ограждение, пострадали двое

27 октября 2025 11:57
138
Еще одно дорожно-транспортное происшествие 26 октября произошло в 07:15 в Красноярском районе. 45-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Grand Starex, двигалась по 7 км автодороги «Урал - аэропорт «Курумоч»» со стороны села Береза в направлении города Самары.  В пути следования допустила занос транспортного средства, не справившись с управлением, и въехала в дорожное ограждение. Пассажиры автомобиля – 34-летний мужчина и 37-летняя женщина доставлены в медицинское учреждение, где им оказана разовая помощь.

Теги: ДТП

