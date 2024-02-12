В Красноярский районе в дачном массиве произошел пожар, погибли люди

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10 февраля в 12 часов 17 минут на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в дачном домике садового некоммерческого товарищества «Исторический Вал» на 15 линии. На место пожара были направлены три пожарно-спасательных отделения и службы жизнеобеспечения. По прибытии к месту пожара в 12 часов 37 минут было установлено, что горит комната площадью 50 квадратных метров на первом этаже внутри двухэтажного кирпичного дачного дома. Общая площадь дома составляет 240 квадратных метров. На тушение пожара было подано 3 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.

Полностью пожар был ликвидирован в 14 часов 24 минуты. В тушении пожара принимали участие 10 человек личного состава и 3 единицы основной пожарной техники. Сложность тушения пожара заключалась в наличии низкой температуры, наличии большого снежного покрова, узкой проезжей части дороги и удаленности пожарного гидранта. В результате пожара погибли владельцы дома. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"