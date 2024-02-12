В Красноярский районе в дачном массиве произошел пожар, погибли люди

Я нашел ошибку
Главные новости:
Автору должно быть больше 18 лет.
"Ты в игре": срок подачи заявок продлен до 26 февраля
Сотрудниками Службы в отношении него был применен болевой прием и надеты наручники.
За дебош на приеме у судебных приставов житель Новокуйбышевска привлечен к ответственности
Путешествие позволит познакомиться с самобытной культурой Мордовии, увидеть знаковые достопримечательности ее столицы.
Совершить путешествие на поезде из Самары в Саранск можно в праздничные дни марта
Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем городу пригород? А ведь пригородная зона - это не только «земельный резерв» для города.
В Тольяттинский краеведческий музей приглашают на лекцию «Зачем городу пригороды?».
Покупку и владение новой квартирой могут омрачить долги, которые возникают, по мнению собственника, ниоткуда.
«РКС-Самара»: новый собственник жилья должен сам позаботиться о расчётах с ресурсной организацией
Здесь проведен ремонт, установлена новая мебель и современное оборудование, пространство оформлено в едином стиле бренда «Работа России».
Модернизированный кадровый центр Пестравского района предлагает клиентам качественно новые сервисы
В Тольятти прошли чемпионат и первенство ПФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
В Тольятти прошли чемпионат и первенство ПФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
Ночью тушили пожар в Волжском районе в селе Белозерки
Ночью тушили крупный пожар в Волжском районе в селе Белозерки
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.89
-0.37
EUR 97.94
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольяттинский краеведческий музей приглашают на лекцию «Зачем городу пригороды?».
В самарском музее «Заварка» пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе»
Самарцам расскажут о любовных объявлениях в дореволюционной периодике
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноярский районе в дачном массиве произошел пожар, погибли люди

12 февраля 2024 11:28
232
В Красноярский районе в дачном массиве произошел пожар, погибли люди

10 февраля в 12 часов 17 минут на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в дачном домике садового некоммерческого товарищества «Исторический Вал» на 15 линии. На место пожара были направлены три пожарно-спасательных отделения и службы жизнеобеспечения. По прибытии к месту пожара в 12 часов 37 минут было установлено, что горит комната площадью 50 квадратных метров на первом этаже внутри двухэтажного кирпичного дачного дома. Общая площадь дома составляет 240 квадратных метров. На тушение пожара было подано 3 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.

Полностью пожар был ликвидирован в 14 часов 24 минуты. В тушении пожара принимали участие 10 человек личного состава и 3 единицы основной пожарной техники. Сложность тушения пожара заключалась в наличии низкой температуры, наличии большого снежного покрова, узкой проезжей части дороги и удаленности пожарного гидранта. В результате пожара погибли владельцы дома. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ночью тушили пожар в Волжском районе в селе Белозерки
12 февраля 2024, 13:52
Ночью тушили крупный пожар в Волжском районе в селе Белозерки
Горел дом общей площадью 150 квадратных метров. Происшествия
134
На месте работают 105 огнеборцев и 29 единиц техники.
11 февраля 2024, 02:31
Крупный пожар в Тольятти: горит гостиница «Жара Beach Resort»
На месте работают 105 огнеборцев и 29 единиц техники.   Происшествия
886
В Кинеле горел частный дом площадью 80 квадратных метров
10 февраля 2024, 13:22
В Кинеле горел частный дом площадью 80 квадратных метров
К сожалению, есть погибший. Происшествия
762
В центре внимания
Самарские молодежные организации представили достижения на выставке
12 февраля 2024  12:50
Самарские молодежные организации представили достижения на выставке "Россия"
183
Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни
12 февраля 2024  12:18
Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни
231
Из-за крупного пожара в Тольятти скорректировали программу фестиваля «Жигулевская миля»
11 февраля 2024  11:48
Из-за крупного пожара в Тольятти скорректировали программу фестиваля «Жигулевская миля»
1460
В этом году исполнилось 25 лет с момента пожара в здании ГУВД области — трагедии 10 февраля 1999 года, унесшей жизни 57 человек.
10 февраля 2024  14:28
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга
916
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
10 февраля 2024  13:07
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
829
Весь список